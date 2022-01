Napoli: Cantalamessa (Lega), la nostra solidarietà per le minacce subite dalla giornalista Natale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A nome del dipartimento nazionale antimafia Lega, esprimo la mia vicinanza e piena solidarietà alla cronista Marilena Natale per l'ennesima minaccia ricevuta. L'attività del giornalista richiede molto coraggio e si vede che non le manca. Siamo certi che le intimidazioni non la fermeranno, ma non per questo possiamo lasciarla sola al servizio della legalità, della libertà e dell'informazione", così il deputato Gianluca Cantalamessa, dipartimento antimafia Lega. (Ren)