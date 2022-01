Abruzzo: calo demografico, in sette anni persi quasi 49 mila abitanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Abruzzo, in soli sette anni, dal 2013 al dicembre 2020, ha perso ben 48.906 abitanti, ossia una intera città delle dimensioni di Chieti. Una flessione del 3,68 per cento con un'intensità pari al doppio di quella dell'Italia che è stata dell'1,84 per cento, e riguarda innanzitutto i giovani, molti dei quali evidentemente sono andati a vivere altrove. Lo rivela l'ultimo studio del professor Aldo Ronci, che nelle ultime ore ha reso noto i contenuti del "Rapporto sull'andamento demografico dell'Abruzzo tra il 2013 ed il 2020". Le due classi di età che hanno influenzato in maniera importante la forte flessione della popolazione abruzzese, spiega il ricercatore, tra il 2013 e il 2020 sono quella 32‐48 anni che ha perso 49.141 unità (‐14,80 per cento) ma che comunque ha subito quasi lo stesso decremento percentuale dell'Italia (‐14,18 per cento), e quella 15‐31 anni che ha visto emigrare 26.567 giovani con una flessione dell'11,12 per cento valore quest'ultimo pari a due volte e mezzo quello italiano che stato di appena il 4,53 per cento. Il forte decremento giovanile allarmante in quanto crea un problema di squilibri nel rapporto tra generazioni a svantaggio della popolazione potenzialmente più attiva e produttiva con implicazioni allarmanti di carattere sociale ed economico. La flessione si spalma: con intensità più elevata nelle province di L'Aquila e di Chieti che presentano aree in fase di spopolamento più numerose; con intensità più lieve nelle province di Teramo e di Pescara che hanno aree in fase di spopolamento meno numerose. I comuni montani in fase di spopolamento, al 31.12.20, sono 186 ed hanno subito, in 7 anni, un decremento di 28.796 unità che in valori percentuali pari al 9,52 per cento. Ma cosa che non ci si aspettava che, al 31.12.20, 32 comuni non montani situati sulla fascia costiera, si trovano in fase di spopolamento ed hanno subito, in 7 anni, un decremento di 9.163 unità che in valori percentuali pari al 7,44 per cento. (segue) (Gru)