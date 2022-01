Imprese: Nupi Industrie Italiane, da Intesa Sanpaolo tre milioni di euro con garanzia green di Sace (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marco Genoni, Ad Nupi Industrie Italiane, ha sottolineato che “l’obiettivo del progetto è quello di ridurre la quantità di materiale necessaria alla produzione dell’unità di prodotto, sia esso un tubo o un raccordo, e l’azzeramento degli scarti di produzione non riutilizzabili e per questo oggi alienati in discarica. L’ambizioso obiettivo potrà essere raggiunto unicamente attraverso un controllo maniacale delle fasi produttive reso possibile dalle nuove tecnologie IoT. Alla fine dei 3 anni la quantità di energia necessaria per la produzione della singola unità e di conseguenza la CO2 emessa per produrla, verrà ridotta drasticamente. Considerando i recenti investimenti in due impianti di trigenerazione e l’ampliamento degli impianti fotovoltaici, che porteranno ad una potenza installata di 3MW, la “carbon footprint” della Nupi industrie Italiane sarà sicuramente una delle più basse del settore”. Cristina Balbo, direttrice regionale Emilia-Romagna e Marche di Intesa Sanpaolo, ha spiegato che “sostenibilità ambientale e transizione ecologica sono asset fondamentali per una crescita strutturale e duratura delle nostre aziende, gli investimenti in tale ambito non sono soltanto una scelta etica ma scelte strategiche per la competitività. L’operazione con una realtà d’eccellenza come la Nupi Industrie Italiane conferma il nostro impegno per ridefinire le strategie d'impresa in chiave innovativa e sostenibile, assicurando il supporto finanziario per gli investimenti in sostenibilità ambientale e sociale. Per favorire questo percorso il Gruppo ha messo a disposizione delle imprese un plafond di 2 miliardi di euro per gli S-Loan, linea specifica per supportare la transizione sostenibile che premia con una riduzione di tasso gli investimenti finalizzati al raggiungimento di obiettivi Esg predefiniti”. Daniela Cataudella, responsabile Task Force Green di Sace, ha affermato che "questa convenzione siglata con Intesa Sanpaolo ci permette di agevolare l’accesso ai finanziamenti green da parte delle Pmi e delle Mid Cap che intendono ridurre il proprio impatto ambientale e avviare una trasformazione sostenibile. Le convenzioni – che stiamo sviluppando con Intesa così come con altri istituti di credito – ci consentono accelerare i processi di istruttoria, rendendoli quasi interamente digitali grazie a una apposita piattaforma on line. Tutto questo rafforza l’impegno di Sace per la transizione ecologica dell’Italia, in linea con gli obiettivi del Pnrr”. (Com)