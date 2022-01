Torino: Eurovision, approvate due aree evento adiacenti al PalaOlimpico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno due le tensostrutture che la Città di Torino allestirà per 15 giorni vicino al PalaOlimpico in occasione dell'Eurovision song contest previsto per maggio. Una da 3 mila metriquadri sarà la sede delle delegazioni e degli artisti dei vari paesi. La seconda, più ampia (5 mila metriquadri), sarà invece destinata alla sala stampa e sarà pronta ad attendere i circa 1.500 giornalisti che verranno in occasione della manifestazione. La delibera è stata illustrata ieri durante ala seduta della commissione Ambiente e verrà approvato oggi in giunta. (Rpi)