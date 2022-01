Energia: Colla (Lega), emergenza caro bollette in Molise, a rischio automotive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato della Lega, Jari Colla, commissario regionale del partito in Molise, sottolinea: "Emergenza caro bollette colpisce in Molise. Il costo dell'elettricità, raddoppiato da un anno all'altro, rischia di mettere in crisi l'intero sistema produttivo locale - si legge in una nota -. Particolarmente colpito è il settore dell'automotive, che rischia di essere sorpassato nella concorrenza dai vicini produttori europei che pagano l'energia molto meno; uno squilibrio che mette a rischio centinaia di posti di lavoro. Bene ha fatto quindi, il ministro Giorgetti, ad aprire un tavolo di confronto al ministero dello Sviluppo economico". Il parlamentare aggiunge: "Con Matteo Salvini e come Lega stiamo lavorando da tempo ad una soluzione: tra queste la richiesta di uno scostamento di bilancio di 30 miliardi a sostegno di misure immediate per famiglie e imprese, serve infatti un intervento urgente e non c'è tempo da perdere". (Com)