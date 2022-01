© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stando alla deputata piemontese, "è chiaro che si tratta di tempi troppo serrati e per questo auspico che il governo metta in campo una deroga. Si tratterebbe di una scelta saggia e necessaria, affinché gli enti locali possano mettere sul tavolo proposte coerenti senza il rischio di perdere le grandi opportunità messe a disposizione con il Pnrr". (Com)