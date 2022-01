Campania: Saiello (M5s), subito soluzioni contro aumento prezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'emergenza Covid-19 e dinamiche geopolitiche stanno facendo lievitare i costi delle materie prime e dei beni di prima necessità. Aumentano i prezzi dell'energia elettrica, del gas e dei carburanti. Tutto ciò si ripercuote sul consumatore finale e sulla competitività delle imprese, rischiando di minare nei fatti il rilancio economico e il potere d'acquisto dei cittadini". Così il consigliere regionale M5s Gennaro Saiello, a margine dell'audizione di oggi, durante il confronto tra istituzioni e rappresentanze di categoria: "Da qui la necessità di intervenire sia per potenziare i controlli su abusi e distorsioni del mercato sia per ascoltare le associazioni di categoria e raccogliere proposte utili a sviluppare in tempi celeri soluzioni di contrasto sia a livello regionale che nazionale. Alla luce di episodi già segnalati di incrementi incontrollati dei prezzi su alcuni prodotti, è evidente la necessità di contrastare qualunque forma di sciacallaggio che possa nuocere in particolar modo le fasce più deboli della società". (segue) (Ren)