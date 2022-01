Napoli: Lega e Forza Italia, inaccettabile stallo a quinta municipalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo stallo amministrativo della quinta municipalità è inaccettabile. Sono passati mesi ormai dall'elezione del nuovo parlamentino collinare eppure le attività consiliari sono ancora al palo, imbrigliate in rallentamenti di natura esclusivamente politica. Il quartiere collinare non può attendere i giochi e le dinamiche dei partiti ma ha bisogno di risposte concrete ed immediate,. Imprescindibile è l'attività delle commissioni consiliari che ancora non sono state rese operative. Ci auguriamo di poter iniziare a lavorare quanto prima per onorare il mandato popolare e risollevare le sorti del nostro territorio". Così in una nota i consiglieri del centrodestra Antonio Culiers (capogruppo Forza Italia) ed Emanuele Papa (Lega). (Ren)