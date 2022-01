Torino: Bianco nuovo presidente Agenzia della mobilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' Raffaele Bianco il nuovo presidente dell'Agenzia della mobilità di Torino. Bianco è attualmente assessore ai Trasporti della Città di Grugliasco. "Sappiamo già che sarà difficile realizzare attività straordinarie anche se le idee non mancano – ha affermato Bianco – Bisognerà, però, lavorare per normalizzare una serie di aspetti che ad oggi non lo sono. L'obiettivo è semplificare la vita di chi utilizza i mezzi pubblici, partendo dalla comunicazione e dalla linearità del servizio erogato" ha concluso.(Rpi)