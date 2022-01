Sardegna: turismo culturale-religioso, firmato protocollo d'intesa fra Regione e Conferenza episcopale sarda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un protocollo d'intesa sul turismo culturale e religioso in Sardegna è stato firmato fra la Regione e la Conferenza episcopale sarda. Alla cerimonia della firma erano presenti l'assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa, e monsignor Antonello Mura, presidente della Conferenza episcopale sarda. Non sono mancati i sindaci dei Comuni che fanno parte della Fondazione "Destinazioni di pellegrinaggio in Sardegna", costituita ad ottobre dello scorso anno. Si tratta di un progetto nato con l'obiettivo di inserire gli 'itinerari dello spirito' presenti in Sardegna nell'ambito di reti e percorsi religiosi nazionali e internazionali, generando un'offerta turistica strutturata attraverso azioni di aggregazione e di coordinamento territoriale che possano attrarre importanti flussi soprattutto in periodi di bassa stagione e promuovere le zone interne dell'isola. "Il tema dei 'cammini', dei 'luoghi di pellegrinaggio' e degli 'itinerari spirituali', che abbiamo sostenuto convintamente con la programmazione degli ultimi anni e che sta raccogliendo forti consensi anche nello scenario nazionale - ha spiegato l'assessore Chessa - rappresenta per la Sardegna un segmento strategico indispensabile per rilanciare e consolidare con determinazione la valorizzazione del patrimonio isolano e l'offerta di un turismo di qualità, che coinvolge i territori di 256 Comuni sardi". (segue) (Rsc)