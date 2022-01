Auto: regione Abruzzo scrive a Draghi e Giorgetti per chiedere ripristino incentivi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una situazione particolarmente problematica per l'Abruzzo - aggiungono Marsilio e D'Amario -, dove è localizzato il più grande stabilimento per la produzione di veicoli commerciali leggeri che occupa, solo nella nostra Regione, 25.000 addetti tra diretti e indiretti, con 8 miliardi di fatturato che rappresenta oltre il 55 per cento delle esportazioni; dal 2021 è stata avviata anche la produzione del Ducato elettrico molto importante per il futuro della fabbrica abruzzese. Con gli incentivi - è scritto nella missiva indirizzata a Draghi e Giorgetti - si faciliterebbe l'incremento delle vendite anche del veicolo commerciale a zero emissioni con vantaggi per l'ambiente nei centri urbani e sulla produzione, favorendo l'incremento di investimenti di Stellantis nello stabilimento Sevel e scongiurando l'ipotesi di potenziamento dello stabilimento gemello di Gliwice, in Polonia, e conseguente delocalizzazione di quote importanti di prodotto. Temi che sono stati ribaditi recentemente anche nel Tavolo automotive Abruzzo, che ha visto la Regione confrontarsi con i sindaci e le organizzazioni datoriali e sindacali del territorio, insieme al Polo innovazione automotive". A conclusione della lettera, i vertici della regione Abruzzo chiedono, in particolare, "due impegni da parte del Governo centrale: di prevedere di nuovo gli incentivi almeno fino al 2025 sia per le autovetture che per i veicoli commerciali leggeri, e di potenziare le infrastrutture di ricarica sul territorio nazionale per facilitare l'utilizzo dei veicoli elettrici". (Gru)