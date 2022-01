Torino: delegato Metropolitano all'Ambiente, massima condivisione con sindaci e territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sto studiando i dossier più importanti ed intendo approfondire le questioni più rilevanti di mia competenza, confrontandomi con i territori e con i loro amministratori locali. Lo ha affermato il neo-delegato della Città Metropolitana all'Ambiente Gianfranco Guerrini, scelto poco più di una settimana fa dal sindaco Stefano Lo Russo. "Non possiedo la bacchetta magica: conto molto sul supporto tecnico dei dirigenti della Città Metropolitana e sul rapporto con i sindaci e gli assessori comunali del territorio per individuare le soluzioni a questioni delicate, che hanno un impatto rilevante: penso, tra i tanti temi, all’emergenza cinghiali e al ritorno dei lupi, ma anche alle autorizzazioni ambientali, alla gestione delle aree protette di competenza della Città Metropolitana, al coordinamento delle misure per il contenimento dell’inquinamento idrico e atmosferico". (segue) (Rpi)