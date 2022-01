Green pass: M5s, garantire possibilità spostamento ai cittadini delle isole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie al grande e proficuo lavoro portato avanti dal MoVimento 5 Stelle in queste settimane finalmente il governo affronterà le criticità emerse nel settore dei trasporti dopo l’approvazione delle nuove norme sanitarie e l’adozione del super green pass". E' quanto si legge in una nota a firma dei deputati siciliani del Movimento 5 stelle, secondo cui "serve una norma che riguardi in generale gli spostamenti con i mezzi pubblici da e per le isole, minori e maggiori, quindi oltre la Sicilia anche la Sardegna, ed evitare così i problemi che si sono verificati in questi giorni sulle isole”. “Durante l’audizione in commissione Trasporti sullo stato dei trasporti alla luce dell’emergenza sanitaria - aggiungono - il ministro Giovannini ha assicurato che il governo non impugnerà le ordinanze dei presidenti di Sicilia e Calabria che consentono l'attraversamento dello Stretto anche ai cittadini in possesso del solo green-pass base”. “Una decisione - concludono - che ci tranquillizza e che rende conto del lavoro che abbiamo fatto ad ogni livello per garantire ai cittadini isolani di veder riconosciuti i loro diritti a muoversi liberamente a tutela della salute innanzitutto ma anche del lavoro e lo studio”. (Com)