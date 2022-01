Piemonte: Gavazza (Lega), 50 milioni di euro per borse di studio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venti milioni di euro sono stati assegnati agli universitari residenti nel resto delle regioni italiane. In particolare Sicilia (26,2 per cento) e Puglia (23 per cento). La Regione Piemonte ha garantito le borse di studio agli studenti universitari. Il Piemonte premia, dell’Italia, la sua più bella gioventù. Un intervento importante che conferma l'attrattività del nostro sistema universitario e sostiene gli studenti che scelgono di completare il loro percorso di studi in Piemonte", ha concluso Gavazza. (Rpi)