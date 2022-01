Piemonte: disponibilità per ospitare Regional office Nato nella Città Aerospazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto oggi a Torino l'incontro tra l'Assistant general Nato David Van Weel, il generale di Corpo d'armata Luciano Portolano e le principali istituzioni del Piemonte per la valutazione dell'offerta italiana di ospitare la sede di un acceleratore d'innovazione nel campo della Difesa e dell'ufficio regionale in Europa della futura struttura del Defence innovation accelerator for the North Atlantic (Diana) della Nato. Il luogo ideale pensato dalle istituzioni è la futura Città dell'Aerospazio, a fianco del Business incubation centre dell'Agenzia spaziale europea. (segue) (Rpi)