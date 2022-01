Campania: Ugl, da Ceo Stellantis parole che fanno sperare per Pratola Serra (Av) (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esponenti del sindacato hanno aggiunto: "Ci aspettiamo però anche dal governo arrivi un sostegno tangibile a tali impegni del Ceo Stellantis, alla luce dell'andamento delle vendite del settore auto ancora in affanno, soprattutto per il mercato dell'auto full electric. Tavares non ha nascosto le perplessità per le politiche europee, che sembrano voler dirigere un'economia ancora non pronta a rinunciare al Diesel". E infine hanno concluso: "La vocazione dell'emissione zero imposta per decreto non lo convince, soprattutto mentre il progresso tecnologico apre frontiere nuove in particolare per il Diesel. La questione è anche economica, per questo chiediamo alla politica di intervenire a sostegno e a favore del consumatore, che potrebbe non essere in grado di permettersi il costo di un veicolo elettrico da un costo molto elevato". (Ren)