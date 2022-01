Piemonte: Coldiretti, salvare produzione made in Piemonte con nuovi lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la piena ripresa delle attività agricole è facile prevedere l'accentuarsi della mancanza di lavoratori necessari nelle campagne in un momento in cui, con la pandemia da Covid si è aperto uno scenario d'incertezza, accaparramenti e speculazioni che spinge la corsa dei singoli stati ai beni essenziali come l'energia e il cibo. - Lo hanno affermato Roberto Moncalvo presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa, delegato confederale. In questo contesto l'apertura delle frontiere agli stranieri rischia però di essere vanificata dal fatto che molti braccianti provenienti da Paesi extracomunitari non possono lavorare in quanto sono vaccinati con altri vaccini che non sono riconosciuti in Italia ed in Europa". (segue) (Rpi)