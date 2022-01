Torino: Lo Russo, Municipale svolge ruolo indispensabile per ripartenza Città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo tutti coinvolti nella ripartenza della città e nella ricucitura sociale. La Polizia Municipale in questo ambizioso lavoro svolge un ruolo indispensabile. Lo scrive su Facebook il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, commentando la giornata di celebrazioni di San Sebastiano, il patrono della Polizia Locale. "E' un'occasione per ricordare quanto sia importante il loro servizio reso alla comunità. Un’attività vasta, in settori e ambiti di intervento molto diversi: dalle fasce deboli, alla gestione della viabilità, alla polizia giudiziaria e molto altro. (segue) (Rpi)