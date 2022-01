Campania: Saiello (M5s), subito soluzioni contro aumento prezzi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saiello ha aggiunto: "L'audizione di oggi a cui hanno preso parte tra gli altri l'assessore regionale alle attività produttive, la prefettura di Napoli e la guardia di finanza ha aperto un focus regionale su questa materia". Dunque ha proseguito: "Dalla discussione è emersa la necessità di affrontare il problema su due fronti: tamponare l'emergenza, sostenendo subito imprese e famiglie, pianificare soluzioni stabili e strutturate nel tempo". Infine il consigliere regionale ha concluso: "A tal fine sono stati istituiti due tavoli tecnici che si riuniranno già dalla prossima settimana per vagliare misure operative da inserire in una risoluzione regionale. Per fronteggiare, le richieste d'aiuto dei cittadini e del mondo produttivo, servono proposte concrete ed immediate". (Ren)