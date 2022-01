Sardegna: turismo culturale-religioso, firmato protocollo d'intesa fra Regione e Conferenza episcopale sarda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chessa si è detto convinto che "grazie al coinvolgimento delle diocesi, alle loro specificità ecclesiali e territoriali e alla proprietà dei luoghi di culto, si potrà realizzare una rete integrata che consentirà di presentare l'immagine della Sardegna, in tema di turismo culturale-religioso, in modo coordinato e unitario. Il coinvolgimento della Conferenza episcopale sarda rappresenta un valore aggiunto per questo progetto, che consentirà di conseguire importanti risultati". Sono previsti anche percorsi di formazione mirati, per consentire alle singole diocesi di acquisire le necessarie e opportune competenze umane e professionali, e momenti di animazione territoriale, così da garantire al progetto complessivo un'offerta qualificata e autentica sugli aspetti attinenti la religiosità e la spiritualità del patrimonio ecclesiastico. (Rsc)