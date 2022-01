Stellantis: Fim Cisl, positiva assegnazione a Pratola di tutti i motori diesel veicoli commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' positiva la conferma data oggi dall'Ad Carlos Tavares alle nostre rappresentanze sindacali di Pratola Serra sulla partenza dal 2024 della fabbricazione del motore diesel Euro 7 B22 per tutti i veicoli commerciali del gruppo Stellantis. Lo dichiara il segretario nazionale Fim Cisl Ferdinando Uliano. "Questo consentirà allo stabilimento di avere respiro in termini di volumi per i prossimi anni, anche se rimane il problema di prospettiva a seguito dello stop delle produzioni di motori diesel dal 2040 sui veicoli commerciali imposto dall'Europa", conclude.(Rin)