Auto: regione Abruzzo scrive a Draghi e Giorgetti per chiedere ripristino incentivi

- Dopo l'attivazione del Tavolo sull'automotive in Abruzzo, che ha rappresentato un significativo passo in avanti per programmare le azioni future a sostegno del settore, la regione Abruzzo si rivolge direttamente al presidente del Consiglio, Mario Draghi, e al ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, per chiedere di prorogare gli incentivi per l'acquisto di veicoli a zero emissioni e anche di quelli ibridi. In una lettera inviata dal presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, e dall'assessore alle Attività produttive, Daniele D'Amario, si mette in evidenza che nella legge di bilancio 2022 non sono presenti incentivi per l'acquisto di veicoli a zero emissioni e di quelli ibridi, e si pone l'accento su un settore - quello dell'automotive - particolarmente rilevante in Abruzzo, e su un tema - quello della transizione energetica - che non può essere più rinviato."Come evidenziato da molte associazioni del settore - scrivono Marsilio e D'Amario - è totalmente assente una strategia per la transizione energetica del settore automotive e per lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica private. Senza interventi strutturali, molto probabilmente nel 2022 la quota di mercato dei veicoli a zero o ridottissime emissioni precipiterà". (segue) (Gru)