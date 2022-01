Covid: in Piemonte 31 decessi ma diminuiscono ricoveri ordinari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 2.056 attualmente i pazienti Covid ricoverati nei reparti ordinari in Piemonte. Ovvero -7 rispetto a ieri. Mentre i ricoverati in terapia intensiva, sono cresciuti di una sola unità. Numeri che potrebbero far rimanere la Regione in zona gialla. Dato ancora pesante sulle morti. l'Unità di crisi ne ha segnalate 31, di cui 4 avvenute oggi. I nuovi casi sono 15.328 pari al 16 per cento dei tamponi eseguiti. Di questi positivi, 12.666 sono asintomatici (l'82,6 per cento). Le guarigioni sono state ben 13.495. (Rpi)