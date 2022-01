Torino: delegato Metropolitano all'Ambiente, massima condivisione con sindaci e territori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guerrini ha sottolineato "l’esigenza che in questo momento mi sento di segnalare ai territori è quella della condivisione dei problemi e delle soluzioni perchè è importante che le questioni più rilevanti siano affrontate dalla politica. Le zone omogenee possono e debbono giocare un ruolo importante nella raccolta e sistematizzazione delle istanze dei territori, molte delle quali sono relative a materie di mia competenza. Intendo aprire una interlocuzione positiva e costruttiva con la Regione Piemonte, ad esempio sul tema della dotazione di personale per la vigilanza faunistica e ambientale, per poter dare risposte nella prevenzione dei reati contro l’ambiente e contro la proliferazione incontrollata di specie animali dannose per le colture agricole e pericolose per la circolazione stradale", ha concluso. (Rpi)