Torino: assessora ai Trasporti, limite 20 passa a 30 km/h, cambiano cordoli via Napione e Vanchiglia (2)

- Foglietta sottolinea poi le sue posizioni in merito al futuro della mobilità sostenibile in Città. "In via Vanchiglia e via Napione si andrà avanti con gli interventi per ridurre la velocità di percorrenza delle strade e per rendere più fluido il passaggio dei mezzi pubblici. La realizzazione delle strade ciclabili costituisce un elemento di rispetto per tutti i cittadini e le cittadine: migliora la sicurezza, rallentando la velocità dei veicoli a motore, e consente di utilizzare altri mezzi di trasporto. In strada serve rispetto reciproco ed è fondamentale che ci sia una forte attenzione alla tutela degli utenti deboli, dei ciclisti e dei pedoni. La direzione è quella di lavorare per la riduzione della velocità veicolare a 30 km/h in tutta la città, ovviamente dove è consentito, e procedendo confrontandomi con le Circoscrizioni e il territorio", conclude. (Rpi)