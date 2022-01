Campania: Zinzi (Lega), tetti spesa, evitare rinuncia alle cure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La giunta torni sui propri passi revocando la delibera 599/2021 e rivisitando il meccanismo di assegnazione dei tetti di spesa dopo aver ascoltato tutte le parti interessate". Così il capogruppo Lega in Campania e componente della Commissione Sanità, Gianpiero Zinzi. La revoca e l'apertura di un dialogo tra le parti sono le richieste avanzate ufficialmente attraverso un'interrogazione a firma di Zinzi e protocollata nella giornata di ieri. "I dati emersi dal XVII Rapporto del Crea - ha aggiunto - che certificano come il 10 per cento dei campani siano costretti a rinunciare alle cure, devono essere un campanello di allarme per intervenire su un sistema che da tempo attende correttivi. Povertà e paura sono un mix che rischia di diventare esplosivo se accompagnato anche da provvedimenti come il blocco delle prestazioni ambulatoriali pubbliche e tetti di spesa restrittivi per le strutture private accreditate". "E' necessario limitare il disagio economico dei campani quantomeno nella sanità", ha concluso Zinzi. (Ren)