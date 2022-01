Piemonte: accordo tra Tgroup e Intesa-Sanpaolo su programma welfare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tgroup, leader nel trasporto e nella logistica, e la banca Intesa-Sanpaolo hanno sottoscritto un accordo per un programma di welfare dedicato ai dipendenti. L'azienda conta 34 filiali e 900 lavoratori. Questi ultimi potranno usufruire delle opzioni disponibili sulla piattaforma Welfare Hub della banca. All'interno ci sono svariate possibilità di rimborso spese, come per i costi scolastici e il versamento a dei fondi previdenza. Sono disponibili anche dei voucher legati ad altri servizi. (segue) (Rpi)