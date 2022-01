Piemonte: l'Associazione grossisti, il Caat necessita di risorse Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Caat (Centro agroalimentare di Torino) ha una struttura vecchia di oltre vent'anni che non è in fase di rinnovamento rispetto alle medesime strutture di Milano e Roma. Necessita quanto prima di un rinnovamento e le risorse, potrebbero arrivare dai fondi del Pnrr. La richiesta è stata formulata nella III Commissione del Consiglio regionale del Piemonte dal Stefano Cavaglià, presidente dell'Associazione piemontese dei grossisti ortofrutticoli di Torino. Sempre nella stessa Commissione si è sottolineato come il comparto frutticolo rischia di patire conseguenze fortemente dannose. (segue) (Rpi)