Campania: Gallo (M5s), intensificare tracciamento Covid nelle scuole

- "C'è stato un solo esperimento riuscito della Regione Campania sul tracciamento e monitoraggio nelle scuole che è quello del tampone salivare volontario e periodico". Lo ha dichiarato in una nota Luigi Gallo referente del Comitato istruzione e scuola del M5s: "Una misura che ha raggiunto pochissime scuole e invece dovrebbe essere una misura di monitoraggio a tappeto prioritaria per la sicurezza degli studenti e delle studentesse, oltre che del personale scolastico. Intensificando la periodicità del tampone salivare avremmo la possibilità di tenere un tracciamento continuo della scuola evitando continui stop e la stessa attivazione della Dad in attesa del tampone zero. Comprendo le difficoltà logistiche e di personale ma il governo in questi anni ha stanziato molti soldi per stabilizzare strutture e personale e su questo la Regione Campania va a rilento".(Ren)