Campania: Ugl, da Ceo Stellantis parole che fanno sperare per Pratola Serra (Av)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Soddisfacente la visita dell'amministratore delegato Stellantis, Carlos Tavares, presso lo stabilimento di Pratola Serra, che conta circa 2mila addetti irpini, tra diretti e indotto, soprattutto per le dichiarazioni rilasciate che danno tranquillità al sito irpino". Lo hanno affermato il segretario nazionale Ugl Metalmeccanici Antonio Spera, il segretario avellinese della Federazione, Ettore Iacovacci, e il componente dell'esecutivo Ugl Metalmeccanici, Aurelio Melchiorre, che ha partecipato all'incontro insieme alle Rsa: "Dall'Ad abbiamo saputo che la fabbrica dovrebbe continuare a produrre i motori diesel, in programma anche nuovi investimenti. Notizie che saranno ufficializzate nel piano strategico che presenterà il prossimo 1° marzo. Stellantis, proprio a Pratola Serra, ha rassicurato nuovi investimenti per sviluppare motori a gasolio di nuova generazione, mirati a garantire alta sostenibilità ed elevate prestazioni a bassi consumi". (segue) (Ren)