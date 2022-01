Torino: il Politecnico di Torino realizza il Visitor Center delle Olimpiadi invernali Beijing 2022 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Camilla Forina, che ha coordinato la produzione dei materiali dei materiali presso la China Room del Politecnico ha sottolineato che "il gruppo di giovani ricercatori e studenti ha garantito la produzione continuativa di schizzi, disegni, render, modelli, in collegamento permanente con i colleghi cinesi di Tsinghua. Con cadenza frequente, abbiamo organizzato workshop tra questo gruppo operativo e i docenti, a partire dagli esperti di progettazione architettonica, allargando poi ai colleghi di ingegneria strutturale e impiantistica, di tecnologia dell’architettura. In questo modo, ci siamo avvicinati al metodo di lavoro delle università cinesi, dove è usuale che studenti e professori lavorino fianco a fianco su progetti per il mondo reale, con grande beneficio formativo per gli studenti", ha concluso. (Rpi)