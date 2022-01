Sardegna: omicidio nel Nuorese, allevatore ucciso a fucilate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un allevatore di 59 anni di Oliena, Tonino Corrias, è stato ucciso a colpi di fucile poco prima dell'alba nel paese del Nuorese. L'uomo si accingeva a salire a bordo della sua auto, una Ford Fiesta, posteggiata in via Agostino Depretis, per raggiungere il suo ovile quando qualcuno (o forse più di una persona) che lo stava aspettando, ha aperto il fuoco. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Nuore, comandati dal tenente colonnello Gianluca Graziani che analizzeranno i filmati delle telecamere di sorveglianza del vicino Municipio per cercare di individuare le persone che possono essere transitate nei paraggi. Sul luogo dell'agguato si sono recati anche il sostituto procuratore Ireno Satta e il pm di Nuoro Patrizia Castaldini. L'allevatore in passato era stato fatto oggetto di diversi agguati come quello del 28 novembre del 2015 quando sopravvisse a un'imboscata; in quell'occasione la sua auto lo protesse da una fucilata a pallettoni. Anche nel 2001 qualcuno aveva attentato alla sua vita e Corrias era rimasto ferito ad una spalla. (Rsc)