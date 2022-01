Salerno: taglio furtivo di alberi, una denuncia ad Acerno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari della stazione carabinieri forestale di Acerno, nel Salernitano, hanno ispezionato i boschi radicati nel comune di Acerno alla località denominata “Presa”. I militari, insospettiti dalla presenza in zona di soggetti noti per aver in passato commesso violazioni specifiche, hanno effettuato un sopralluogo della zona ed hanno scoperto che a monte di una strada sterrata comunale erano stati tagliati diversi alberi anche di notevoli dimensioni. I tronchi, inoltre, erano già stati ridotti in tronchetti da un metro circa e accatastati in un impluvio naturale pronti per essere recuperati in momenti successivi. I militari hanno avviato un’azione investigativa e sono riusciti ad individuare il soggetto autore dei tagli furtivi. L’uomo è stato pertanto deferito all’autorità giudiziaria per i reati di furto, danneggiamento e distruzione di habitat. (Ren)