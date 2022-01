Imprese: Tgroup, sottoscritto programma di welfare con Intesa Sanpaolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dipendenti della Tgroup, leader per il trasporto e la logistica, nel 2022 potranno beneficiare del programma di welfare che il gruppo di Biella ha sottoscritto con Intesa Sanpaolo. Una novità che punta ad accrescere il benessere personale e familiare dei collaboratori, incrementando nel contempo il valore effettivo della premialità riconosciuta dall’azienda. Tgroup conta 34 filiali e circa 900 dipendenti. Collabora con brand nazionali e internazionali per la distribuzione e la gestione logistica, su tutto il territorio italiano ed europeo. Ѐ uno dei pochi operatori di trasporti in Italia ad aver aderito fin dal 2019 al Global Compact, iniziativa delle Nazioni Unite che promuove politiche di gestione d'impresa sostenibili, e ad aver redatto un bilancio di sostenibilità, attraverso il quale si impegna a tenere sotto controllo costantemente alcuni tra gli aspetti più importanti nella vita dell'azienda. Il rinnovamento della flotta marciante attraverso l’utilizzo di mezzi elettrici al 100 per cento, insieme ad un’attenzione costante per la tutela del benessere dei dipendenti, sono testimonianze concrete dell’impegno di Tgroup. Il welfare aziendale, dalla salute alla conciliazione vita-lavoro, all’assistenza dei familiari fragili, sta assumendo un ruolo sempre più importante, valorizzato e richiamato anche dal Pnrr. Il programma sottoscritto da Tgroup con Intesa Sanpaolo, attraverso la Filiale imprese di Biella, comprende tutte le opzioni di scelta disponibili sulla piattaforma Welfare Hub della banca. (segue) (Com)