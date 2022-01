Piemonte: accordo tra Tgroup e Intesa-Sanpaolo su programma welfare (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre, per il direttore regionale Piemonte Nord, Valle d'Aosta e Sardegna di Intesa Sanpaolo Stefano Capellari,"si sta diffondendo una nuova cultura del welfare e il nostro obiettivo è aiutare le imprese clienti a sviluppare al meglio questa opportunità. Non solo per coglierne la convenienza economica, ma per migliorare il clima aziendale in quell’ottica Esg - Environmental, Social, Governance - che Intesa Sanpaolo sta sostenendo a tutti i livelli. La scelta di Tgroup è indicativa di una diversa sensibilità imprenditoriale nella ricerca di maggiore valore per le proprie persone. Si tratta di un segnale di attenzione molto importante, al quale siamo fieri di poter contribuire con un servizio assolutamente distintivo e la possibilità di modulare l’offerta in un’ottica di prossimità territoriale", ha concluso. (Rpi)