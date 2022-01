Piemonte: l'Associazione grossisti, il Caat necessita di risorse Pnrr (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato evidenziato dalla Confederazione italiana agricoltori (Cia) attraverso il tecnico Maurizio Ribotta, che ha spiegato come il grosso della produzione della frutta italiana sia destinato all’esportazione. In Piemonte attualmente circa 6 mila ettari sono vocati alla coltura delle mele che vengono vendute a circa quaranta centesimi al chilogrammo. I rincari energetici, è stato valutato, incideranno di circa dieci centesimi sul predetto costo di vendita, per cui i ricavi non saranno sufficienti a coprire le spese di produzione. (Rpi)