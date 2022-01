Piemonte: Coldiretti, salvare produzione made in Piemonte con nuovi lavoratori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per salvare le produzioni Made in Italy occorre anche – hanno continuato Moncalvo e Rivarossa – dare la possibilità a percettori di ammortizzatori sociali, studenti e pensionati italiani di poter essere impiegati nei campi attraverso una radicale semplificazione del lavoro agricolo. In Piemonte, la raccolta dell'ortofrutta vedeva solitamente coinvolte 8 mila imprese che necessitano di 20 mila raccoglitori. La medesima necessità la si riscontra per la vendemmia durante la quale, negli scorsi anni, oltre 5 mila aziende vitivinicole piemontesi hanno atteso l'attivazione della procedura per generare circa 13 mila posti di lavoro proprio durante la raccolta dell'uva", hanno concluso. (Rpi)