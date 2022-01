Piemonte: Gavazza (Lega), 50 milioni di euro per borse di studio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 50 i milioni di euro messi a disposizione nel bando Edisu a sostegno del diritto allo studio e per i servizi abitativi del Piemonte. Lo ha affermato in una nota stampa il consigliere regionale della Lega Gianluca Gavazza. "Dei 50 milioni stanziati il 66 per cento sono stati destinati per gli studenti residenti in Italia, il restante 34 per cento per gli studenti stranieri. Il 26 per cento è stato assegnato agli studenti residenti in Piemonte. Dei 13 milioni di euro destinati ai piemontesi il 58,5 per cento è stato destinato in provincia di Torino e il restante suddiviso fra le altre province, in particolare a Cuneo con il 16 per cento. (segue) (Rpi)