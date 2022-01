Pnrr: Ruffino (CI), per Enti locali tempi troppo stretti, necessaria deroga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se davvero si vuole dare attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza in maniera esaustiva e coerente, serve più tempo". Lo afferma Daniela Ruffino, deputata di Coraggio Italia. "Nei Comuni di piccole e medie dimensioni - aggiunge il parlamentare in una nota - manca ancora il personale capace di pianificare e mettere in campo i progetti a scapito di un cronoprogramma davvero troppo serrato". Per Ruffino, "ad esempio la città metropolitana di Torino ha fissato come termine ultimo per le proposte di progetto il 26 gennaio, per poter in questo modo inviare al la documentazione necessaria al governo entro il 16 marzo. In parole povere gli enti locali del territorio hanno meno di una settimana per inviare proposte di progetti con un valore minimo di 5 milioni di euro ciascuno, affinché la Città metropolitana possa comporre due grandi interventi di valore pari almeno a 50 milioni di euro che saranno finanziati poi dal Pnrr". (segue) (Com)