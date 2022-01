Piemonte: Giorno della memoria, il contributo del Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario garantire la continuità delle conoscenze tra le generazioni, affinché si possa comprendere, sino in fondo, il significato di ciò che successe in uno dei passaggi più tragici e drammatici della storia dell’umanità. È importante quindi custodire e tramandare la memoria, costruire un ponte con le giovani generazioni, perché non si attenui e non si smarrisca mai il senso della storia, determinante per evitare il rischio di nuove tragedie. Lo ha affermato il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia in vista del Giorno della memoria. (segue) (Rpi)