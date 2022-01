Piemonte: Giorno della memoria, il contributo del Consiglio regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre il vicepresidente Mauro Salizzoni ha sottolineato che "in questi tempi tristi in cui assistiamo a rigurgiti fascisti e razzisti, ai deliri di chi confonde un vaccino con il nazismo e la dittatura, e dove perfino un funerale può diventare farsesca, impudica e vergognosa esibizione di una bandiera uncinata, siamo tutti chiamati ad un forte impegno culturale, educativo ed istituzionale. Il Giorno della Memoria è una delle date fondamentali del nostro calendario civile. È il Giorno in cui ricordiamo la Shoah, la vergogna delle leggi razziali, i circa 44 mila italiani rinchiusi nei lager nazisti (ebrei, partigiani, antifascisti, internati militari). (segue) (Rpi)