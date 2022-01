Campania: Casciello (FI), un emendamento per metanizzazione Cilento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gigi Casciello, deputato di Forza Italia, ha presentato un emendamento al Decreto Milleproroghe per sbloccare il completamento della metanizzazione per circa 60 Comuni del Cilento. In una nota, Casciello ha affermato: "Trasferendo alle Regioni l'attività d'assistenza tecnica fino all'1 per cento delle risorse finanziarie non ancora erogate, percorreremo l'unica strada utile per accelerare i tempi e completare la metanizzazione. Per questo, insieme al collega Paolo Russo, ho presentato questo emendamento finalizzato a una svolta per il territorio cilentano" (Ren)