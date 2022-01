Molise: Manzo-Fontana (M5S), su futuro dello stabilimento Termoli Regione faccia la sua parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- La visita a sorpresa dell'Ad di Stellantis "ha confermato due temi: l'interesse verso il sito termolese, identificato come l'unica gigafactory italiana e il momento di stallo che invece sembra attanagliare le interlocuzioni con il Governo, come ha ammesso lo stesso manager anche nelle interviste rilasciate a margine della stessa". Lo sottolineano i consiglieri regionali del Molise del Movimento 5 stelle, Patrizia Manzo e Valerio Fontana. "Ieri, nel corso del briefing con i sindacati regionali, sono state ribadite le criticità che non consentono ancora – ma non possiamo che sperare che avvenga il prima possibile – di chiudere questo importante capitolo che riguarda l'economia dell'intera regione. Ma sono ancora molti i temi da approfondire, in primis quello dei costi per l'energia come ha sostenuto il Ceo Tavares. Cosa può fare la Regione Molise per velocizzare la decisione governativa e consentire a Stellantis di dare vita a Termoli all'unico stabilimento italiano che realizzerà batterie per veicoli elettrici la cui produzione diventa indispensabile per la transizione ecologica tra gli obiettivi del Pnrr?", chiedono Manzo e Fontana. "Il Molise non può - spiegano - restare alla finestra: il tema deve entrare anche nell'agenda della commissione competente della Conferenza delle Regioni come ha già fatto la Basilicata. Occorre un fronte comune presso il tavolo automotive istituito al Mise e, al tempo stesso, tutelare e spingere per la salvaguardia e l'effettiva realizzazione del progetto Stellantis a Termoli. Il bacino occupazionale della Stellantis e l'indotto rappresenta, per il Molise, un insieme di esperienze, di competenze e di storie che nel tempo ha prodotto effetti positivi sulla nostra economia la quale non gode certo di ottima salute. Non difendere il progetto della gigafactory e non mettere in campo tutte le azioni possibili perché il Governo chiuda in nostro favore la partita con Stellantis, significa consegnare migliaia di professionalità alla disoccupazione e alla precarietà con effetti che sarebbero devastanti per l'intero territorio". (segue) (Gru)