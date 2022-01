Molise: Manzo-Fontana (M5S), su futuro dello stabilimento Termoli Regione faccia la sua parte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "All'inizio di marzo - sostengono ancora Manzo e Fontana - quindi una scadenza ravvicinata, l'azienda dovrà presentare un piano industriale e ad oggi il ruolo di quella che è stata annunciata come l'unica gigafactory d'Italia, da realizzare proprio sul nostro territorio, non è ancora definito né chiarito. Con tutte le perplessità e le preoccupazioni che a cascata derivano da questo momento di stasi nelle trattative tra Governo e Stellantis. Non possiamo permetterci, quindi, il rischio che l'operazione non vada in porto né le conseguenti ricadute sul tessuto produttivo e occupazionale. Per evitarlo è necessaria una forte coesione istituzionale, politica e sociale. L'area industriale di Termoli è il nostro unico polo tecnologicamente avanzato in grado di poter essere protagonista di uno scenario nazionale di investimenti all'avanguardia per le professionalità che vanta e anche per la collocazione geografica che consente collegamenti diretti con le infrastrutture viarie e marittime. Il nostro compito è quello di fare il possibile perché Stellantis realizzi il suo piano industriale sul nostro territorio, diventando anche noi protagonisti delle azioni che potrebbero agevolare e accelerare questa decisione migliorando, ad esempio, le interconnessioni fisiche, digitali e informative con le regioni limitrofe, dove insistono poli produttivi, centri di ricerca e presidi di conoscenza con i quali è fondamentale operare in sinergia nonché favorire le condizioni che consentono di integrare sul territorio tutte le tecnologie di filiera dell'automotive. Riteniamo che questa sia una partita da vincere, non possiamo permetterci disattenzioni o passi falsi", concludono. (Gru)