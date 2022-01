Piemonte: cambia statuto per paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Cultura del Consiglio regionale del Piemonte presieduta da Paolo Bongiovanni ha dato voto favorevole a maggioranza per dare un nuovo stato per l'Associazione per il patrimonio dei paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato. Tra le novità illustrate dall’assessore alla Cultura Vittoria Poggio, il consiglio di amministrazione sarà composto sempre da 5 membri, ma due saranno designati dalla Regione e uno da ciascuna delle tre province fondatrici; vengono poi definite le funzioni e la durata in carica del Presidente ed è introdotta la figura del direttore. (segue) (Rpi)