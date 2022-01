Torino: il Politecnico di Torino realizza il Visitor Center delle Olimpiadi invernali Beijing 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nozione di Urban Ergonomics è nata a partire da due tesi di dottorato sviluppate da Marta Mancini del Politecnico di Torino e Deng Huishu della Tsinghua University. “Siamo orgogliosi di poter essere protagonisti dei Giochi Olimpici di Pechino grazie a questo progetto, che ci vede impegnati come unici progettisti non cinesi per le opere realizzate per questa manifestazione - ha affermato il rettore del Politecnico di Torino Guido Saracco -, a riprova di quanto il nostro Ateneo sia riconosciuto in Cina come un’università di altissimo livello sia nelle sue attività didattiche, che in quelle legate alla ricerca e alla progettazione". (segue) (Rpi)