Pnrr: Gelmini, abbiamo lavorato per sviluppo piccole isole

- Come ministero degli Affari regionali "abbiamo lavorato insieme allo Sviluppo economico per lo sviluppo delle piccole isole". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, nel corso dell’audizione in videoconferenza, presso la commissione Bilancio della Camera, nell’ambito dell’esame della Relazione sullo stato di attuazione del Pnrr, riferita all'anno 2021. “Abbiamo addirittura anticipato i bandi e speriamo che per la fine del 2022 vi sia la messa a terra delle infrastrutture digitali sulle piccole isole”, ha aggiunto. (Rin)