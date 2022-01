Covid: in Piemonte parte la distribuzione di mascherine e test rapidi a Rsa e Asl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono partite in questi giorni e proseguiranno fino ad inizio febbraio e distribuzioni di test rapidi, mascherine e dispositivi medici legati all'emergenza Covid nelle 965 strutture sanitarie (Rsa, disabili, minori e psichiatria) e nelle 18 Asl del Piemonte. L'Unità di crisi della Regione in collaborazione con la Protezione civile distribuirà 307 mila test rapidi e oltre 823 mila tra mascherine e guanti alle Rsa. Mentre le Asl riceveranno 5,8 milioni di dispositivi medici (tra cui camici, mascherine e tute a rischio biologico.) La distribuzione è stata velocizzata in queste settimane a casa dell'andamento della situazione pandemica. (Rpi)