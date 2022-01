Piemonte: Marrone (FdI), disperazione famiglie deve spingere a regole e paletti per servizi sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La disperazione manifestata delle famiglie che soffrono per l'allontanamento dei loro bambini merita la massima attenzione da parte della giunta regionale e di tutta la politica: neanche l'allarme lanciato dall'Arma dei Carabinieri, su dinamiche piemontesi identiche ai casi già visti a Bibbiano, è bastato a dare una svegliata alle sinistre che nelle commissioni del Consiglio regionale continuano a impantanare il ddl allontanamento zero con centinaia di emendamenti ostruzionistici. Lo ha affermato l'assessore agli Affari Legali del Piemonte e esponente di Fratelli d'Italia Maurizio Marrone in una nota stampa. (segue) (Rpi)