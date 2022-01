Napoli: sicurezza scuole, gruppo di lavoro per candidare 60 edifici agli avvisi Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli uffici tecnici del Comune di Napoli sono al lavoro per candidare 60 edifici scolastici comunali agli Avvisi del Pnrr di recente emanazione, finalizzati alla promozione di un’edilizia scolastica ecosostenibile e sicura. Lo ha annunciato il Comune di Napoli in una nota Il vicesindaco e assessore alla Scuola, Maria Filippone, evidenzia "gli sforzi profusi per utilizzare al meglio le misure messe in campo". A tal scopo, il servizio Tecnico scuole ha coordinato e promosso la costituzione di un gruppo di lavoro di 120 operatori specializzati sia dell’amministrazione comunale che dell’ambito professionale esterno in ambito nazionale, ai fini dell’elaborazione delle proposte progettuali volte alla realizzazione di nuovi edifici scolastici, interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di asili nido e scuole dell’infanzia, messa in sicurezza e ristrutturazione di palestre e aree sportive all’aperto, interventi di adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico nell'ambito del Pnrr. (Ren)